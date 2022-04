Após muitos anos de avanços e recuos, vai avançar uma nova versão de "O Corvo" no cinema com Bill Skarsgard como protagonista, avançou a revista The Hollywood Reporter.

O ator sueco de 31 anos, popularizado pelo papel de Bill Skarsgard nos filmes "It" (2017 e 2019), será Eric Draven, o jovem que regressa dos mortos para vingar a morte da namorada.

Sabe-se ainda que o filme será realizado por Rupert Sanders, conhecido por "A Branca de Neve e o Caçador" (2012) (e também "famoso" por ter tido um caso extra-conjugal com a protagonista Kirsten Stewart, que levou ao fim ao da relação com Robert Pattinson) e "Ghost in the Shell - Agente do Futuro" (2017).

A mais recente versão do argumento é de Zach Baylin, que esteve recentemente nomeado para os Óscares por "King Richard: Para Além do Jogo".

Já em avançada pré-produção, a rodagem deverá arrancar em junho em Praga (República Checa) e Munique (Alemanha), com um orçamento à volta dos 50 milhões de dólares, um investimento relativamente modesto para os atuais padrões de Hollywood.

Para os fãs da da banda desenhada criada por James O´Barr na década de 1980, a notícia será recebida com cautela: em 2018, Jason Momoa e o realizador Corin Hardy abandonaram o projeto a cinco semanas de começar a rodagem por divergências financeiras entre os produtores e o estúdio.

O relançamento da saga já é longo e teve vários realizadores associados, como Rob Zombie e Stephen Norrington. Uma das versões, com Luke Evans e F. Javier Gutierrez como realizador, também teve praticamente luz verde para avançar e depois acabou por cair em 2015.

Quando Gutierrez saiu de cena para realizar "Rings" entrou precisamente Corin Hardy, o que acabou por não impedir a saída do ator de "O Hobbit" devido aos atrasos no início da produção, entrando Jason Momoa.

A primeiro adaptação da história resultou no malogrado "cult-movie" realizado em 1994 por Alex Proyas que provocou a morte do seu protagonista Brandon Lee num acidente de rodagem.

Seguiram-se três sequelas de que quase não reza a história, com Vincent Pérez, Eric Mabius e Edward Furlong, e uma curta série de TV com Mark Dacascos no papel principal.