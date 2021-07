"O Esquadrão Suicida", que se estreia em Portugal na próxima semana, conta com Daniela Melchior num dos papéis principais. No filme de James Gunn, a atriz veste a pele de Ratcatcher 2, personagem que o realizador tornou portuguesa.

No filme, durante uma conversa com entre Ratcatcher 2 e Bloodsport, supervilão interpretado por Idris Elba, surgem imagens da cidade do Porto. Já no final do filme, a personagem de Daniela Melchior protagoniza uma cena a partir de um local emblemático da cidade Invicta.

Veja o trailer:

Para o novo "O Esquadrão Suicida", James Gunn reuniu os piores supervilões, todos detidos na Belle Reve, a prisão com a mais elevada taxa de mortalidade dos EUA. Bloodsport, Peacemaker, Capitão Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e a psicopata favorita de todos, Harley Quin, foram os convocados para a missão duvidosa da Task Force X numa ilha à lá Corto Maltese, remota e recheada de inimigos.

Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemaker), Joel Kinnaman (Colonel Rick Flag), Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Sylvester Stallone (King Shark), Alice Braga (Sol Soria), Juan Diego Botto (Presidente General Silvio Luna), Joaquin Cosio (Mayor General Mateo Suarez) e Pete Davidson (Blackguard) fazem parte do elenco do filme de James Gunn.

O filme foi produzido por Charles Roven e Peter Safran, com Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle como produtores executivos.

