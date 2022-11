O homem que ajudou a dar fama mundial a Notting Hill vai deixar de viver no célebre bairro londrino.

Antes de se tornar mais conhecido como o realizador de "O Amor Acontece" (2003), Richard Curtis escreveu "Quatro Casamentos e um Funeral" (1994) e "Notting Hill" (1999), que fizeram dele um dos argumentistas de comédias românticas de mais sucesso na história do cinema britânico.

No caso de "Notting Hill", com Hugh Grant e Julia Roberts, a ligação não foi só artística: Curtis e a sua companheira, a jornalista e apresentadora de televisão Emma Freud, compraram uma casa no bairro em 1998, um ano antes da estreia do filme.

A fachada, com a célebre porta azul, aparece mesmo no filme como sendo a casa da personagem de Hugh Grant, em 280 Westbourne Park Road (o interior, muito diferente da realidade, foi construído em estúdio).

Richard Curtis com Rodrigo Santoro

O sucesso da comédia romântica transformou o bairro e trouxe banqueiros norte-americanos e oligarcas russos, inflacionando o mercado imobiliário.

Mas quase 25 anos depois, é o fim de uma era: o casal colocou a casa à venda e vai abandonar Notting Hill.

"É como ver os corvos a abandonarem a torre", disse pesarosamente e em tom dramático um dos seus vizinhos ao The Daily Mail.

Não se sabe a que preço está no mercado, mas segundo o tabloide britânico, a casa com cinco quartos foi comprada por 3,6 milhões de libras em 1998 e o seu valor agora estará acima dos 20 milhões, o equivalente a 22,87 milhões de euros ao câmbio do dia.