A violoncelista Marta Navarro e o artista sonoro Tiago Cutileiro vão interpretar música para o filme mudo "O Gabinete do Dr. Caligari", de 1920, na abertura, em julho, do festival Curtas Vila do Conde, foi hoje anunciado.

Numa encomenda do festival, Marta Navarro e Tiago Cutileiro vão estrear, neste filme-concerto, "um ambiente sonoro para a história muda de um hipnotista que comete homocídios durante crises e sonambulismo", num filme de Robert Wiene rodado há cem anos e que é considerado uma obra-chave do movimento expressionista alemão no cinema.

A atuação daquela dupla acontece ainda integrada na secção "Stereo", que habitualmente "junta os filmes à música no Curtas", e que contará também, na 27.ª edição, com a presença dos portugueses Montanhas Azuis, do guitarrista norte-americano Thurston Moore e do coletivo londrino The Heliocentrics.