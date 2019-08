"O Irlandês" é descrito como uma "saga épica sobre o crime organizado nos Estados Unidos" após a Segunda Guerra Mundial, pelo olhar de Frank "The Irishman" Sheeran (Robert De Niro), assassino a soldo da Máfia responsável pela morte de 25 pessoas.

Numa viagem através do crime organizado, com os seus meandros, rivalidades e ligações à esfera política, a história abrange várias décadas e relata um dos maiores mistérios por resolver nos EUA: o desaparecimento do dirigente sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Trata-se de um projeto de longa maturação de Scorsese em que nenhum outro estúdio de Hollywood quis apostar: o orçamento terá derrapado e chegou aos 200 milhões de dólares, o que faz deste um dos filmes mais caros da história do cinema.

A razão principal é a complexidade que transparece nas imagens: os atores foram rejuvenescidos digitalmente 30 anos pela empresa ILM, responsável pelos efeitos especiais de filmes como "A Guerra das Estrelas".

A antestreia mundial será a 27 de setembro, na abertura do Festival de Nova Iorque. Por causa da duração, a sessão arranca às 15h00, fugindo à definição habitual de "noite de estreia" e, apurou o IndieWire, sem intervalo.

A Netflix lançará o filme em alguns cinemas a partir de 1 de novembro, mas ainda não estão confirmada a exibição nas salas portuguesas. O lançamento internacional em streaming será a 27 de novembro.

