"O Projeto Adam" teve a terceira melhor estreia para um filme original da Netflix, de acordo com o novo sistema de medir audiências implementado pela plataforma em novembro.

Segundo o site de audiências da Netflix (top10.netflix.com), foram 92,4 milhões de horas de visualizações na semana que terminou a 13 de março.

O novo filme de Shawn Levy com Ryan Reynolds a viajar no tempo para encontrar a sua versão mais jovem e o seu falecido pai e salvar o futuro foi lançado apenas na sexta-feira, 11 de março, pelo os dados se referem apenas aos primeiros três dias e não uma semana completa.

Por comparação, "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, teve 148,72 milhões de horas na semana de estreia entre 8 e 14 de novembro, mas o valor também correspondia aos primeiros três dias, pois fora lançado no dia 12.

Em segundo lugar está a estreia de "Não Olhem Para Cima", com 111,03 milhões entre 20 e 26 de dezembro, mas lançado apenas na véspera do natal.

Estes dois filmes estão nos dois primeiros lugares do Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre nos primeiros 28 dias do lançamento, um ranking onde "O Projeto Adam" não deverá ter dificuldade em entrar: em décimo lugar está "Enola Holmes", com 189,9 milhões de horas.

Recorde-se que o total de horas visualizadas segue uma prática de outras empresas medidoras de audiências e substituiu a divulgação de audiências em milhões de subscritores, quando apenas contavam dois minutos como uma visualização.

Apesar de ter lançado o site em novembro do ano passado, estão disponíveis os dados do Top 10 de todas as semanas a partir de 28 de junho a 3 de julho de 2021, além dos Top 10 dos maiores sucessos de filmes e séries, tanto em inglês como noutras línguas.