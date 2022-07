Em comunicado, a Casa das Artes refere que esta edição “terá como mote orientador a família, as famílias do cinema, dentro e fora do ecrã, na produção do presente e na história do cinema”.

A noite de abertura ficará entregue aos Glockenwise e à apresentação de uma nova banda sonora que acompanhará a projeção de "Melodia do Mundo", um filme de Walther Ruttmann, uma sinfonia nascida da justaposição de imagens reveladoras do estado do mundo no final da década de 20 do século passado.

Os Glockenwise são um projeto de música portuguesa assinado por Nuno Rodrigues, Rafael Ferreira e Rui Fiúza.

Na abertura do “Close-Up”, será ainda exibida na íntegra e comentada a obra de Catarina Mourão, a realizadora premiada de "A dama de Chandor", "Desassossego" e "A toca do lobo", que se estende por mais de 20 anos de curtas e de longas-metragens.

A programação integral será anunciada nos primeiros dias de setembro e incluirá mais de 30 sessões, com um novo fascículo das Histórias do Cinema, filmes-concerto e propostas para famílias.

Haverá ainda a continuação da relação estabelecida com a comunidade escolar, distribuída por sessões e oficinas a realizar também nas escolas, e um programa de sessões comentadas com a presença de realizadores, programadores, académicos, críticos e artistas.