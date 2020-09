Programador do Lucky Star: Cineclube de Braga e responsável por alguns filmes em formatos vários, como a curta “Longe: Far” (apresentada no Festival de Locarno), Oliveira desafiou Tiago Aldeia a interagir com uma noite autodestrutiva de Braga na pele de Roberto, um jovem eremita que encontrou refúgio num Alentejo longínquo e vê a chegada de uma carta desabar esse seu oásis aparentemente sólido.

Determinado a reencontrar-se com o seu passado, Roberto regressa a Braga, sem saber que isso o conduzirá a uma busca vampírica pela imortalidade.

O protagonista de "Os Conselhos da Noite" falou com o SAPO Mag sobre estas suas promessas noturnas que chegam às salas portuguesas esta quinta-feira (17), o companheirismo que o interceptou e os caminhos que deseja percorrer no cinema.

Sobre a sua participação neste filme, o que o levou a trabalhar com o realizador José Oliveira?

Li o guião, encontrámo-nos para uma conversa e foi aí que percebi a sua visão e entusiasmo, a sua abertura a sugestões, e tudo começou. Foi uma real troca de ideias, que se efetivaram na rodagem do filme com cumplicidade.

“Os Conselhos da Noite” é um filme que, no fundo, aborda a nossa autodestruição como estado de espírito. As noites e tudo anexado, como um escape das nossas, e íntimas, questões existenciais. Alguma vez se sentiu como esta personagem?

Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, com maior ou menor intensidade, tentamos resolver alguma questão emocional com esse tipo de escapes, esses “pensos rápidos”. Seja para esquecer momentaneamente um problema, provocar “dormência” à dor, inibição, euforia... etc. Mas, felizmente, nunca senti essa necessidade de forma tão profunda e constante como o “Roberto”, muito menos num sentido autodestrutivo que lhe é latente.