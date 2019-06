Em comunicado, a escritora explicou que "com este livro, queria explorar o estado da natureza, quem somos e o que pensamos como sendo necessário para sobrevivermos. O período de reconstrução dez anos após a guerra, normalmente chamados de Dias Escuros - como a nação Panem tenta recuperar - fornece terreno fértil para as personagens lidarem com essas questões e, assim, definirem as suas visões da humanidade".

Quem também já está em campo é o estúdio que fez os quatro filmes entre 2012 e 2015 ("The Hunger Games: A Revolta", adaptação do último livro, "Mockingjay", foi dividido em dois).

Além de fazer de Jennifer Lawrence uma super-estrela, esta é a saga mais popular do século XXI nas bilheteiras a seguir a "Harry Potter" e excluindo o Universo Cinematográfico Marvel.

Sem deixar espaço para dúvidas em relação a um novo filme, o CEO da Lionsgate confirmou no mesmo comunicado que os contactos com a escritora foram frequentes durante o processo de escrita do livro e esperam continuar a colaboração próxima na adaptação ao cinema.