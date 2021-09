Nem "Dune" nem qualquer outro filme: o momento mais comentado no Festival de Veneza, que arrancou a 1 de setembro e termina no próximo sábado, é a sedutora presença de Oscar Isaac e Jessica Chastain.

Amigos desde que frequentaram a escola Juilliard em Nova Iorque há 20 anos e já com um filme juntos ("Um Ano Muito Violento", de 2014), os dois atores mostraram a grande cumplicidade quando posaram para os fotógrafos antes da sessão de gala no sábado à noite do seu novo trabalho, "Scenes From a Marriage", uma nova minissérie de cinco partes sobre a relação entre um casal que se estreia a 13 de setembro na HBO Portugal e é uma adaptação moderna da clássica minissérie sueca de 1973 realizada por Ingmar Bergman (que deu origem também a uma versão "abreviada" para os cinemas com 167 minutos).

O momento mais comentado é aquele em que Oscar Isaac toma o braço de Jessica Chastain e o beija antes de dar um abraço perante as câmaras: o vídeo de "puro cinema", com 52 segundos em câmara lenta, rapidamente se tornou viral e já vai em mais de 8,7 milhões de visualizações.

A química e adoração nas imagens ainda fez disparar os rumores sobre uma relação sentimental, mas foram dissipados pela presença dos atores com os respetivos parceiros na sessão.

Esta segunda-feira, Jessica Chastain aproveitou o impacto mediático para recordar nas redes sociais a data de estreia da minissérie (nos EUA) e partilhar a referência direta ao gesto: uma imagem da clássica série "A Família Addams" com Gomez Addams e a sua esposa Morticia (e vale a pena recordar que Oscar Isaac já foi a voz de Gomez em dois filmes de animação).

VEJA O TRAILER DE "SCENES FROM A MARRIAGE".