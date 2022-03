Garantida a presença de Lady Gaga como apresentadora apesar de não ter sido nomeada para Melhor Atriz por "Casa Gucci", os Óscares tentam convencer Beyoncé a participar na cerimónia do próximo domingo.

Os produtores ainda não conseguiram fechar o acordo com a equipa da artista, que está nomeada para Melhor Canção com "Be Alive", do filme "King Richard: Para Além do Jogo".

Segundo a revista Variety, decorrem grandes conversações e a principal ideia é de fazer uma atuação em direto por satélite dos campos de ténis em Compton (Califórnia), onde Venus e Serena Williams deram os primeiros passos, possivelmente a abrir a cerimónia.

Este momento poderá contar com a presença de Will Smith, o protagonista do filme, que depois se deslocaria para o local da cerimónia, o Dolby Theatre, a tempo de estar presente para o anúncio da sua categoria de Melhor Ator.

Outra versão que circula é de ser uma gravação, mas Beyoncé só estaria disponível se as outras canções nomeadas tiverem o mesmo formato ou lhes tenha sido proposto o mesmo: a cantora não quer tratamento preferencial.

No ano passado, as canções foram interpretadas no programa que antecedeu a cerimónia.

Não são conhecidos os planos para domingo e apenas está garantida a atuação de Billie Eilish e Finneas para a canção “007: Sem Tempo Para Morrer”, embora o anúncio ainda não seja oficial da Academia.

As outras três canções nomeadas são “Dos Oruguitas”, de Lin-Manuel Miranda ("Encanto"), "Down to Joy", de Van Morrison ("Belfast") e “Somehow You Do”, de "Four Good Days", um tema de Diane Warren interpretado por Reba McEntire.