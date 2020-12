A próxima cerimónia dos Óscares será produzida pelo realizador de "Contágio", Steven Soderbergh, anunciou a Academia esta terça-feira (8), quando a noite mais importante de Hollywood começa a tomar forma.

Steven Soderbergh, que ganhou o Óscar de Melhor Realização por "Traffic: Ninguém Sai Limpo" (2000), estará acompanhado no planeamento pela produtora Stacey Sher, de "Django Libertado" (2012), mas também de vários filmes do cineasta, nomeadamente "Romance Perigoso", "Erin Brockovich" e precisamente "Contágio", e Jesse Collins, com muita experiência na produção de grandes eventos em direto, nomeadamente os prémios Grammy.

A cerimónia, que acontecerá no dia 15 de abril de 2021, teve que flexibilizar as suas regras de elegibilidade para os filmes devido à falta de salas de cinema abertas por causa da pandemia. O seu formato ainda não está claro.

Com todo o estado da Califórnia, incluindo a cidade de Los Angeles, sob confinamento, os organizadores ainda precisam decidir se a 92ª cerimónia será realizada de forma presencial ou virtual, como foi a entrega dos Emmy (os prémios da TV) ou mesmo uma combinação de ambos os formatos.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com sede em Los Angeles, no entanto, destaca que "esta é uma equipa de sonho que responderá diretamente a estes tempos" para criar o espetáculo.

"A próxima cerimónia dos Óscares é a ocasião perfeita para inovar e reconsiderar as possibilidades para a cerimónia", disseram o presidente da Academia, David Rubin, e a CEO, Dawn Hudson, em comunicado.

"A Academia está animada por trabalhar com eles para oferecer um evento que reflita o amor universal pelos filmes e como eles nos ligam e nos divertem quando mais precisamos deles", destaca ainda o texto.

Recorde-se que "Contágio", o drama de 2011 com Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law e Kate Winslet, apresentava distanciamento social, hospitais improvisados e disputas por curas de eficácia duvidosa muito antes da COVID-19 torná-los realidade.

Em plena pandemia, Soderbergh foi mesmo escolhido pelo Sindicato de Realizadores de Hollywood para liderar uma "task-foce" para definir medidas que permitissem a reabertura da indústria cinematográfica.