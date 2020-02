Quando o realizador sul-coreano Bong Joon-ho recebeu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Estrangeiro pelo seu aclamado "Parasitas", trouxe uma reflexão sobre a necessidade de os cinéfilos ultrapassarem a ideia das legendas como obstáculos.

"Vocês abrirão as portas para muito mais filmes interessantes", alertou, retomando a discussão que sempre rodeou Hollywood: poderiam filmes em língua estrangeira realmente conquistar o grande público americano e vencer a corrida aos Óscares?

"Parasitas", um filme com humor ácido sobre as diferenças de classes, recebeu seis nomeações, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Realização.

Depois da vitória histórica do filme coreano ao receber o prémio de maior destaque no SAG Awards, cerimónia organizada pelo Sindicato dos Atores americanos, alguns acreditam que tenha oportunidades a sério com os votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Seria um marco na história do cinema: nunca nenhum título em língua estrangeira foi premiado com o Óscar de Melhor Filme.

Para muitos cinéfilos, o desafio de aceitar legendas é algo mais complexo. Elas exigem que o espectador mantenha a atenção na parte de baixo do ecrã, fazendo com que alguns detalhes visuais possam passar despercebidos. Já outros argumentam que as legendas lhes permite manter um atenção maior na história.