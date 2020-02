Já "Jojo Rabbit”, a sátira de Taika Waititi sobre um rapaz de 10 anos que tem Hitler como amigo imaginário, foi considerado o Melhor Argumento Adaptado, vencendo o favorito "Mulherzinhas" e ainda "Joker", "O Irlandês" e "Um Amigo Extraordinário" (no original, "A Beautiful Day in the Neighborhood").

O sindicato dos argumentos foi o último dos quatro grandes de Hollywood a entregar os seus prémios, oito dias antes da cerimónia dos Óscares, marcada para domingo, 9 de fevereiro: os produtores e realizadores escolheram "1917", enquanto o sindicato dos atores deu o prémio de elenco precisamente a "Parasitas".

"Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, um dos favoritos ao Óscar de Melhor Argumento Original, e "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, não estavam nomeados para os prémios do WGA: todos os anos, vários filmes são excluídos porque apenas podem ser nomeados argumentos escritos dentro da jurisdição do acordo de negociação coletivo do sindicato, conhecido como "Minimum Basic Agreement", ou o equivalente em alguns sindicatos de argumentistas internacionais.

Por essa razão, menos de dois terços dos vencedores dos WGA acabaram por ganhar os Óscares. No ano passado, nenhum coincidiu: o sindicato distinguiu a adaptação de “Can You Ever Forgive Me?” e o argumento original de "Eighth Grade", mas as estatuetas douradas foram para "BlacKkKlansman" e "Green Book".

O documentário da HBO "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley", de Alex Gibney, recebeu o prémio na sua categoria.

Também nas séries se destacou o domínio da HBO nas categorias mais importantes: "Succession" ganhou nos dramas e ainda pelo episódio "Tern Haven"; "Barry" nas comédias; "Chernobyl" nas minisséries (argumento original); e "Watchmen" nas novas séries.

A minissérie "Fosse/Verdon", do canal FX, ganhou o argumento adaptado.

Para a Netflix foram três prémios de menos destaque: pelo argumento do episódio-piloto da série de comédia "Dead to Me"; pela série "Special"; e pela comédia em sketches "I Think You Should Leave with Tim Robinson".