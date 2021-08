Após a passagem do escudo em "Vingadores: Endgame" e as aventuras na série "O Falcão e o Soldado de Inverno" para o Disney+, Anthony Mackie fechou o acordo com a Marvel para ser o protagonista do quarto filme "Capitão América".

A informação foi confirmada por vários meios da comunicação social especializada norte-americana.

Chris Evans, que começou com a personagem de Steve Rogers em "Capitão América. O Primeiro Vingador", retirou-se com o "Vingadores: Endgame" em 2019.

Já Anthony Mackie, de 42 anos, começou como o Falcão no Universo Cinematográfico Marvel, parceiro do Capitão América, em "Capitão América: O Soldado de Inverno" (2014).

O filme será escrito por Malcolm Spellman, o criador e principal responsável pelos argumentos de "O Falcão e o Soldado de Inverno", em parceria com Dalan Musson, também da série.

Dentro do secretismo habitual da Marvel, não se sabe se Sebastian Stan estará envolvido no novo projeto, ainda sem título, realizador ou data de estreia.