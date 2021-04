"Vitalina Varela - Caderno de rodagem" é o título do livro com fotografias da produção do premiado filme de Pedro Costa, a editar no verão pela editora Pierre von Kleist Editions.

O livro é "um registo visual dos métodos de trabalhos de Pedro Costa", refere a editora, reunindo imagens captadas não só pelo realizador como por outros elementos da equipa do filme.

As fotografias foram feitas nos subúrbios de Lisboa e na ilha de Santiago, em Cabo Verde, locais onde decorre a ação do filme.

O livro contará com fotografias de Pedro Costa, Vítor Carvalho, João Fevereiro, João Gazua, João Leão, André Martins, Marta Mateus e Leonardo Simões, diretor de fotografia do filme.

"Vitalina Varela" teve estreia mundial em agosto de 2019, no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), onde arrecadou os principais prémios: Leopardo de Ouro e Leopardo de Melhor Interpretação Feminina para Vitalina Varela, a mulher que inspirou a história filmada por Pedro Costa.