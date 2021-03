Linda Jones, a filha do criador de Pepe Le Pew, percebe que a personagem fique de fora da sequela do filme "Space Jam", mas "discorda veementemente" da noção de que contribuiu para a "cultura da violação".

Recorde-se que a personagem dos Looney Tunes criada pelo lendário Chuck Jones está no centro de mais uma controvérsia de "cancel culture" após o colunista do jornal New York Times Charles M. Blow ter afirmado que é "sexista e reforça a cultura de violação".

Posteriormente, surgiu a notícia de que tinha sido cortada uma cena de "Space Jam: A New Legacy", com LeBron James, que chega aos cinemas este verão, onde Pepe Le Pew contracenava com a atriz e cantora Greice Santo, que lhe atirava uma bebida e dava uma sonora estalada após mais uma das suas características tentativas de sedução.

Numa primeira entrevista ao TMZ, Linda Jones diz que "discorda veementemente da noção de que [...] contribuiu para a cultura da violação" e "não acha que alguém que alguma vez tenha visto Pepe se tenha sentido inspirado para sair e violar, ou até assediar, pessoas".

Esta ideia foi desenvolvida em declarações posteriores à publicação Entertainement Weekly, onde explicou que o seu pai era um liberal com compaixão que fez as animações de Pepe para serem exibidas uma vez antes dos filmes que o público adulto se preparava para ver nos cinemas aos fins de semana nas décadas de 1930 e 1940.

Atualmente com 83 anos, Linda Jones também recordou que a personagem era uma paródia aos galãs românticos, semelhante aos que eram interpretados pelo ator francês Charles Boyer nos filmes de Hollywood daquela época.

Nas animações, as abordagens agressivas e odor característico de Pepe normalmente assustavam as suas potenciais conquistas, principalmente a musa Penelope Pussycat, a gata que confundia com uma doninha.

"Existe uma diferença entre a decisão de identificar essas animações como não sendo apropriadas agora e de que elas contribuíram para a cultura da violação naquela época", argumentou.

Linda Jones tem esperança que um dia "a essência da personagem possa ser transportada para algo que seja agora mais aceitável", mas acrescenta que o estúdio tem todo o direito para excluí-la do novo "Space Jam" e acredita que se deve ser sensível a este tipo de questões, tanto mais que ela própria "passou por muita coisa" durante a percurso profissional na sua empresa.