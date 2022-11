Carregado de ação extrema que deu fama à saga, foi divulgado um segundo trailer de "John Wick: Capítulo 4".

Ao som de Seasons in the Sun", dos Westlife, as novas imagens mostram Bill Skarsgård como o novo antagonista, o Marquês de Gramon, e antecipam "um único combate" em que "apenas um pode sobreviver" em Paris com o lendário assassino interpretado por Keanu Reeves.

Antes disso, como é inevitável na saga, John Wick terá muitos obstáculos pela frente e "os seus adversários mais letais até agora" por países como o Japão, Jordânia, EUA e Alemanha.

Novamente realizado por Chad Stahelski, o trailer também revela vários dos atores do quarto filme, como os velhos conhecidos Ian McShane, Laurence Fishburne e Lance Reddick, e as estreias de Donnie Yen e Clancy Brown.

Recorde-se que "John Wick 3: Implacável" (2019) terminava com Wick ferido e aparentemente traído por Winston (McShane), o gerente do Hotel Continental de Nova Iorque (o santuário dos assassinos), a jurar vingança contra a Table, o conselho de 12 senhores do crime que lideram as organizações mais poderosas do submundo.

A estreia nos cinemas, incluindo salas IMAX, está anunciada para 23 de março de 2023.

TRAILER LEGENDADO (4x3).



TRAILER ORIGINAL (16x9).