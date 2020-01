O acordo é oficial: Robert Zemeckis vai estar à frente da versão em imagem real do clássico da Disney "Pinóquio", a história da marioneta que desejava "ser um menino de verdade".

Além de ser o realizador, o vencedor dos Óscares por "Forrest Gump" e o grande ombreiro do clássico "Quem Tramou Roger Rabbit" vai também co-escrever o próximo rascunho do argumento com Chris Weitz ("Era Uma Vez Um Rapaz", "Cinderela", "Rogue One").

Ainda não estão atores associados, mas em novembro de 2018 constou que Tom Hanks era desejado pela Disney para ser Geppetto, o criador de Pinóquio. O ator trabalhou várias vezes com Robert Zemeckis, desde logo precisamente em "Forrest Gump".