"A ideia é que haja oportunidade para as pessoas que não sabem onde é que hão de estrear os seus filmes ou já estrearam e o filme fica perdido. É mesmo uma pena. Há muitas pessoas que saem desfavorecidas deste percurso", afirmou a realizadora Madalena Fragoso à agência Lusa.

A funcionar há pouco mais de uma semana, em novocine.pt, a plataforma é apresentada como "uma sala de cinema 'online' que disponibiliza gratuitamente um novo filme a cada vinte dias". A cada novo filme a exibir, haverá uma remuneração para o respetivo realizador.

O primeiro filme disponibilizado é "A casa e os cães" (2019), de Madalena Fragoso e Margarida Meneses.

"Há um conflito de interesses em começar o 'site' com um filme que é nosso, mas achámos que seria simbólico, porque estamos a pedir aos realizadores que façam um voto de fé em nós. É um filme muito simbólico do que a nossa geração está a fazer, que é juntar-se coletivamente e fazer um filme, a várias mãos e a vários olhares", disse Madalena Fragoso.

O NOVOCINE foi pensado em 2020, em plena pandemia da covid-19, e arranca com um apoio financeiro do programa Ad Hoc do Instituto do Cinema e do Audiovisual, de 2.500 euros, e do programa Garantir Cultura, com 10.000 euros.

Com esta verba, os criadores do NOVOCINE - Madalena Fragoso e o realizador Afonso Mota - querem programar durante um ano, remunerando os realizadores dos filmes selecionados.

Madalena Fragoso considera que o NOVOCINE é só mais uma janela alternativa de exibição de cinema, mas que vem colmatar uma falha.

"Existe uma falta de circuito para os filmes mais independentes serem mostrados, de muito pessoal da nossa geração em que os filmes são mostrados uma vez em festivais, depois eventualmente vai lá para fora, mas as pessoas não têm acesso a eles. É visto uma vez, duas vezes e desaparecem", afirmou.

É um espaço para os filmes que não beneficiam de uma estrutura de exibição e distribuição, que não circulam por muitos festivais e que ou não chegam às plataformas de 'streaming' ou implicam que seja feita uma subscrição paga para os ver.

Além da exibição do filme de forma gratuita, a plataforma inclui um contexto, seja uma entrevista seja um texto introdutório, e os conteúdos estão também em inglês, para chegar a públicos estrangeiros.

"O NOVOCINE é só mais um espaço alternativo. Já que ninguém os cria para nós, pensámos em criá-lo nós", resumiu Madalena Fragoso, 30 anos.

"A casa e os cães" ficará 'online' até 17 de outubro, dando lugar depois a uma curta-metragem brasileira, de 1964, e que Madalena Fragoso não desvenda o título, embora diga que se relaciona com a atualidade.

Madalena Fragoso disse ainda que já está confirmada programação até março e que o objetivo é continuar a procurar apoios financeiros e manter o projeto: "Que seja uma coisa que dure".