O Play é um festival de cinema dedicado aos mais novos. Depois de seis edições, com mais de 12 mil espectadores no último ano, continua a celebrar novos realizadores e cineastas emergentes através do cinema feito a pensar no público infantil em todo o mundo.

Uma seleção de longas e curtas-metragens e um programa de workshops e debates compõem a programação do evento em 2020. A estes, junta-se o habitual cine-concerto que, em edições anteriores, contou com Márcia + Tomara, Noiserv e B Fachada. Este ano, a música fica a cargo de Norberto Lobo, que atua a 16 de fevereiro, às 17h00, no Capitólio, acompanhado das curtas "Uma Semana" (1920), de Buster Keaton e Edward F. Cline, e "a Máquina" (1926), de Charles R. Bowers e Harold L. Muller.

O primeiro filme confirmado para este ano é "O Meu Extraordinário Verão com a Tess", do holandês Steven Wouterlood, drama familiar juvenil distinguido, em 2019, com uma Menção Especial do Júri no Festival de Berlim na categoria Generation Kplus, o Prémio do Público no Kino Kino - Festival para Jovens Públicos e o Grande Prémio do NYICFF para longas-metragens. O filme é exibido a 16 de fevereiro, às 15h30, na Sala 3 do Cinema São Jorge.

Aos fins de semana, as sessões são dedicadas às famílias. Durante a semana, há uma seleção especial para o público escolar. Ao longo do ano, o Play tornar-se-á itinerante, levando o cinema a outros pontos do país, avança a organização em comunicado.