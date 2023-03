Goldie Hawn está muito arrependida de não ter feito tudo para estar na cerimónia dos Óscares de 7 de abril de 1970, onde ganhou Melhor Atriz Secundária com "A Flor do Cacto", o seu segundo filme. Tinha 25 anos.

Mas a lenda do cinema, agora com 77, conhece bem o evento: regressou como nomeada em 1981 com "Loucuras de uma Recruta", foi anfitriã em 1987 ao lado de Chevy Chase e Paul Hogan, e apresentadora 13 vezes, algumas delas com o o ator Kurt Russell, o seu companheiro há quase 40 anos.

A mudança é grande, revela, lamentando a perda do fascínio, glamour e diversão.

"Costumava ser elegante", disse à revista Variety sobre a maior noite de Hollywood.

"Não sou antiquada, mas às vezes as piadas são impróprias. E estou a sentir falta da reverência. As coisas politizaram-se. Quero ver as pessoas maravilhadas. Quero ver as pessoas outra vez a acreditarem. Quero ver as pessoas a rir mais sem ser à custa dos outros", acrescentou.

Para a atriz, os Óscares são uma metáfora das maleitas da sociedade, dando como primeiro exemplo a bofetada que Will Smith deu a Chris Rock no ano passado.

"É indicativo da nossa cultura agora. Isto é, podemos olhar para aquilo e dizer 'O que raio acabou de de acontecer?'. Alguém perdeu o controlo. Perderam a sua autorregulação. O seu cérebro maior não estava a pensar e fizeram algo que foi horrível e também não mostraram arrependimento. Isso, para mim, é muitas vezes um microcosmos do nosso mundo. O Chris foi brilhante - totalmente seguro e controlou as suas emoções, foi capaz de continuar com dignidade. Esse é um exemplo de como gostaríamos que fosse o nosso mundo. Mas, infelizmente, agora não é", disse.

A Variety destaca que Goldie Hawn voltou muitas vezes durante a conversa de duas horas a um tema: a morte da estrela de cinema.

"Onde é que estão? A estrela de cinema à moda antiga cria emoção. Costumávamos poder dizer: 'Vou fazer uma pausa porque acho que estou com excesso de exposição'. Muitas dessas pessoas que estão a aparecer andam a ganhar mais dinheiro do que quem quer que seja alguma vez conseguiu como ator, mas não são conhecidas", garante.