Liam Neeson reinventou-se como estrela de ação com o filme "Taken" em 2008, mas passou ao lado do mais icónico herói do género na história do cinema: James Bond.

Numa nova entrevista, o ator corrigiu um rumor antigo: nunca chegou a existir uma proposta concreta, mas foi contactado pela produtora Barbara Broccoli na primavera de 1994, quando tinha 41 anos, para ver se estaria interessado em ser o sucessor de Timothy Dalton, que em abril desse ano anunciara o abandono do papel do 007.

"Conheço os Broccolis. Eles viram muitos atores. 'A Lista de Schindler' tinha estreado e a Barbara ligou-me algumas vezes para perguntar se estava interessado, e eu disse: 'Sim, estaria interessado'", revelou numa entrevista à revista Rolling Stone.

Quem não estava interessada era a sua então namorada, a atriz Natasha Richardson, que faleceu em 2009 num acidente de esqui e que conhecera um ano antes, quando contracenaram numa peça.

"E então a minha adorável esposa, Deus a tenha, disse-me enquanto estávamos a filmar o 'Nell' nos estados da Carolina: 'Liam, quero dizer-te uma coisa: não nos vamos casar se fores James Bond'.", recordou.

Natasha Richardson, Jodie Foster e Liam Neeson em "Nell"

Por amor, o interesse em Bond não chegou a avançar para uma fase mais séria com Barbara Broccoli e Pierce Brosnan viria a ser anunciado como o novo Bond a 8 de junho de 1994.

Mas Neeson não deixou Richarson esquecer, surpreendo-a mais do que uma vez pelas costas a usar os dedos para imitar estar a segurar uma arma e entoando o tema de Bond: "Adorava fazer essa m****".

"Ela deu-me um ultimato James Bond. E estava a falar a sério! Vamos lá, todas aquelas mulheres bonitas em vários países a irem para cama e a saírem da cama. Tenho certeza de que muito do seu processo de decisão se baseou nisso", concluiu.

Liam Neeson e Natasha Richardson acabaram por casar a 3 de julho de 1994.