Na curta-metragem de Documentário venceram o 1.º lugar, "Jamaika Onto New Paths", de Alexander Sussmann – Universidade Lusófon, o 2.º lugar foi para "A Rua é uma Selva," de Ricardo Mussa – World Academy, e o 3.º lugar "Sombra", de Diogo Lourenço, Duarte Gaivão e Francisco Moura – Universidade Lusófona.

Para a categoria de curta-metragem de Animação foram eleitos em 1.º lugar, "O Presidente Veste Nada", de Clara Borges e Diana Agar – Universidade da Beira Interior, o 2.º lugar, "Ode à Infância", de João Monteiro e Luís Vital – Instituto Politécnico de Portalegre, e no 3.º lugar ficou "One Minute Show Time", de Maria Clara Norbachs e Marisa Alves Pedro - Universidade da Beira Interior.

Na categoria de curta-metragem Experimental foram premiados, em 1.º lugar, "A Viagem", de Henrique Lopes – Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC) Algarve, em 2.º lugar, "Somewhere in Outer Space this Might be Happening Somehow", de Paulo Malafaya, Escola Artística Soares dos Reis, e em 3.º lugar, "Lázaro", de Concha Silveira, Alba Dominguez, David Cruces – Universidade Lusófona.

Na categoria melhor Cartaz ficaram, em 1.º lugar, "Ouro sobre Azul", da designer Marta Féria de Sá – Universidade Lusófona, em 2.º lugar, "Paisagem Submersa", do designer Edmundo Correia - ESMAD, e em 3.º lugar, "Atrás de Tempo, Tempo Vem", da designer Patrícia Azevedo - ESMAD.

Foi ainda entregue, na cerimónia que decorreu no Auditório do Museu da Farmácia, uma menção honrosa a "Cringe", de Dinis Leal Machado - ESMAD.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, os três primeiros classificados de cada categoria são agora candidatos ao Prémio Sophia Estudante no valor de 5.000 euros, a ser entregue na cerimónia dos Prémios Sophia, no dia 22 de março de 2020, no Casino Estoril.

Na cerimónia, o presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, sublinhou: "O interesse e o entusiasmo destes jovens e a qualidade das curtas-metragens concorrentes mostram que o cinema português está bem vivo e tem futuro”.

Durante a manhã e a tarde, alunos e professores, assistiram a uma ‘masterclass’ e uma sessão de perguntas e respostas de dois mestres do cinema: a primeira a cargo de Jay Rabinowitz, editor de filmes como "A Árvore da Vida" ou "Requiem for a Dream"; e a segunda conduzida por Tariq Anwar, editor de "Beleza Americana" ou "O Discurso do Rei", moderada por Branko Nesvok.