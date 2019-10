Com este plano, 2020 será uma excepção para a Marvel: apenas estão anunciadas as estreias de "Viúva Negra" (1 de maio) e "Eternals" (6 de novembro).

Para 2021, o plano do estúdio já inclui quatro filmes: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (12 de fevereiro), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (7 de maio), a sequela de "Homem-Aranha: Longe de Casa" (16 de julho) e "Thor: Love and Thunder" (5 de novembro).

Em 2022, surge apenas na agenda "Black Panther II" (6 de maio), mas circulam rumores de que este também pode ser o ano de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e "Homem-Formiga 3".

A partilha recente feita por Ryan Reynolds de uma visita à Marvel também aumentou a expectativa para o terceiro "Deadpool" e da chegada da saga "X-Men" ao Universo Cinematográfico após a Disney comprar os estúdios Fox.

Nenhum desses filmes foi anunciado formalmente: em julho, Kevin Feige apenas indicou que "Blade" estava nos "projetos em desenvolvimento" com o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali.