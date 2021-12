Kevin Feige confirmou que já arrancou a preparação do próximo filme "Homem-Aranha" entre a Marvel Studios e a Sony.

A notícia foi dada ainda antes de se saber que "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" iria arrecadar 260 milhões de dólares durante a sua estreia nos EUA, a segunda maior da história do cinema, apenas atrás de "Vingadores: Endgame" (2019), sem contar com a inflação.

O presidente do estúdio e supervisor do Universo Cinematográfico Marvel abandonou o habitual secretismo à volta dos projetos para evitar a repetição do que aconteceu em agosto de 2019 logo a seguir à estreia do segundo filme, quando durante um mês caiu o acordo entre os dois estúdios para co-produzir os filmes com Tom Holland como o super-herói, o que deixou muitos fãs em alvoroço.

"[A produtora] A Amy [Pascal] e eu e a Disney e a Sony estamos a conversar — sim, estamos ativamente a começar a preparar para onde se dirige a história a seguir, o que só digo abertamente porque não quero que os fãs passem por nenhum trauma de separação como o que aconteceu depois de 'Longe de Casa'. Isso não vai acontecer desta vez", disse Kevin Feige numa entrevista precisamente com Amy Pascal ao jornal The New York Times.

No início de novembro, a produtora também comentou que o novo filme não seria certamente o fim de "Homem-Aranha" e que já estavam a pensar numa nova trilogia com Tom Holland e a Marvel. A produtora recuou mais tarde nestas declarações, destacando que era mais uma vontade a ser coordenada com a Marvel do que um plano concreto.

[AVISO DE SPOILER]

Ao mesmo tempo, os fãs de Homem-Aranha começaram a campanha para um outro filme bem diferente depois de verem "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

O regresso de Andrew Garfield como Peter Parker está a ser tão bem recebido que foi lançado a hashtag #MakeTASM3 a apelar à Sony para o ator ter a oportunidade de completar a sua trilogia, já que "O Fantástico Homem-Aranha" ficou pelos dois filmes pouco consensuais de 2012 e 2014.

Inspirado pelo movimento que conseguiu que fosse lançada a versão de Zack Snyder de "Liga da Justiça", a campanha ganhou força e está a ser um dos temas mais comentados desde o fim de semana, incluindo com sugestões para a versão de Andrew Garfield ser integrada no mesmo universo de Venom (Tom Hardy) e Morbius (Jared Leto), para que pudesse continuar em paralelo com a presença de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel.

Pela mesma altura, surgiram rumores de que a equipa do ator de 38 anos terá dito à Marvel e à Sony que o ator está disponível para novos filmes se lhe pedissem e que os e dois estúdios estão mesmo a ponderar vários projetos nesse universo.

O bem informado "Binge Watch This" destacou que são mesmo muitas as conversas de que Andrew Garfield deverá voltar a vestir o fato do super-herói.