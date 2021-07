O novo thriller fantástico de M. Night Shyamalan, "Presos no Tempo", liderou as bilheteiras dos EUA e Canadá com 16,5 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia nos cinemas, segundo números preliminares da Exhibitor Relations divulgados este domingo.

O filme do realizador de "O Sexto Sentido" e "O Protegido" conta a história de uma família perdida numa praia onde os veraneantes sofrem um acelerado envelhecimento.

As receitas correspondem à expectativa, embora os analistas considerarem que foi um fim de semana morno nas bilheteiras.

Protagonizada por Gael García Bernal e Vicky Krieps, o filme superou outra estreia, "Snake Eyes: A Origem dos G.I. Joe", o novo capítulo da saga "G.I. Joe", que arrecadou 13,35 milhões de dólares de sexta-feira a domingo.

A produção da Marvel "Viúva Negra" ficou em terceiro lugar, com 11,6 milhões de dólares (154,8 milhões em três semanas de exibição).

Seguiram-se "Space Jam: Um Novo Legado", com 9,6 milhões de dólares, e "Velocidade furiosa 9", com 4,6 milhões, que também estão nos cinemas há mais semanas.