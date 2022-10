Após receber os maiores elogios da sua carreira pelo talento como ator dramático na primeira colaboração em "Diamante Bruto" ("Uncut Gems" no original), Adam Sandler também será o protagonista do próximo filme dos irmãos Josh e Benny Safdie.

A distribuição será assegurada pela Netflix, tal como aconteceu com o "thriller" de humor negro lançado em 2019 onde o ator interpretou o joalheiro carismático e jogador compulsivo Howard Ratner e que chegou a estar na ante-câmara das nomeações para os Óscares.

Ainda sem título oficial, será tecnicamente a terceira colaboração, já que ator e realizadores trabalharam juntos ainda na curta-metragem "Goldman v Silverman" (2020).

A plataforma tem um acordo de exclusividade com a produtora de Sandler desde 2014, que tem vindo a ser ampliado e fez do ator uma das suas grandes estrelas, mas principalmente em comédias que, apesar das más críticas, são grandes sucessos de audiências.

Apesar do secretismo, várias fontes disseram ao Deadline que o novo projeto vai passar-se no mundo da alta-roda das cartas colecionáveis de desporto e a rodagem deverá arrancar no segundo trimestre de 2023.

Sandler tem falado com entusiasmo do reencontro e o que está em causa com os irmãos Safdie, dupla de cineastas nova iorquinos que conquistou grande prestígio no circuito independente dos EUA com o filme "Good Time" (2017).

"Assim que começar esse filme, mergulho a fundo e as nossas vidas vão mudar. Como acontece com toda a gente, fica-se cansado quando se trabalha muito, fica-se arrasado, e sente-se a falta de algumas coisas [...]. Mas em última análise, sei que vão ser alguns meses de tentar atingir um objetivo pelo qual todos sentimos o mesmo. Queremos fazer o melhor que pudermos", revelou num perfil para a revista Vanity Fair.

"Os rapazes Safdie, cada palavra significa muito para eles, cada plano do filme significa muito. Portanto, não quero passar ao lado do que quer que seja. Dou-lhe muita importância e respeito imenso aqueles tipos", acrescentava.