Eddie Murphy vai ser o protagonista de "Candy Cane Lane", uma comédia de natal para a Amazon Prime Video, anunciou a plataforma.

O argumento é da autoria de Kelly Younger (da série "Muppets Now"), inspirado nas experiências natalícias da sua própria infância.

Com a rodagem a começar este inverno em Los Angeles, na realização estará Reginald Hudlin, com quem Murphy trabalhou numa comédia romântica de sucesso "O Príncipe das Mulheres", de 1992.

Outra curiosidade do projeto é que será a sétima colaboração de Murphy com o produtor Brian Grazer, mais reconhecido pelos filmes com Ron Howard.

"Candy Cane Lane" é o primeiro de três filmes que fazem parte do acordo de Murphy com a Amazon Studios, anunciado em setembro de 2021, após o grande sucesso em streaming de "O Príncipe Volta a Nova Iorque", a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque" (1988).

Os últimos projetos do ator estavam ligados à Netflix: após uma paragem de vários anos, o ator regressou com "Chamem-me Dolemite" (2019), que lhe rendeu os elogios dos críticos e a nomeação para vários prémios, relançando a sua carreira.

Apesar do acordo com a Amazon Prime Video, a relação com a Netflix mantém-se: na sua carteira de projetos estão "O Caça-Polícias 4" e uma comédia com Jonah Hill.