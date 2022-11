Após anos a evitar dar uma resposta concreta, Quentin Tarantino finalmente revelou qual é o filme preferido da sua carreira.

Um dos grandes autores da sua geração, com 59 anos e a festejar 30 como cineasta, ele promete retirar-se após fazer o décimo para se dedicar a outras atividades, como escrever livros (o que já está a fazer).

Ou seja, só falta um: a sua filmografia oficial recheada de prémios, incluindo dois Óscares (como argumentista), é composta por "Cães Danados" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Jackie Brown" (1997"), "Kill Bill - A Vingança Vol. 1 e 2" (2003-2004), "À Prova de Morte" (2007), "Sacanas Sem Lei" (2009), "Django Libertado" (2012), "Os Oito Odiados" (2015) e "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019).

"Durante anos as pessoas costumavam perguntar coisas como essa", disse Tarantino a Howard Stern numa entrevista no seu programa de rádio sobre qual achava ser o seu melhor filme.

"E eu costumava dizer algo do género 'São todos meus filhos'", acrescentou.

Mas desta vez, o cineasta decidiu surpreender e escolher o "filho" preferido: "Realmente acho que 'Era Uma Vez em... Hollywood' é o meu melhor filme".

"Era Uma Vez em... Hollywood"

A partir de um ator em decadência e o seu duplo numa odisseia para tentarem vingar em Hollywood, Tarantino criou no seu nono filme um mosaico de histórias e personagens, verdadeiras e fictícias, em Los Angeles no verão de 1969, o ano em que Charles Manson lançou o terror em Los Angeles com a sua visão apocalíptica do “Helter Skelter” e o assassinato de Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski.

Com um grande elenco liderado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, "Era Uma Vez em... Hollywood" é o maior sucesso de bilheteira na carreira do cineasta. Nomeado para dez Óscares, acabou por ganhar só a estatueta de ator secundário para Pitt na cerimónia que fez história com a consagração de "Parasitas", da Coreia do Sul.