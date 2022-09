2069, ano talvez erótico - logo veremos - mas fatídico para um rei sem coroa.

No seu leito de morte, uma canção antiga fá-lo rememorar árvores; um pinhal ardido e o tempo em que o desejo de ser bombeiro para libertar Portugal do flagelo dos incêndios, foi também o despontar de outro desejo. Então príncipe, Alfredo encontra Afonso. Com diferentes origens e diferentes cores de pele, encontram-se, socorrem-se e o léxico do abuso fica farrusco de desejo. Mas a exposição pública e as suas expectativas interpõem-se e Alfredo abraça um outro estado de prontidão para uma realidade improvável.

Realizado por João Pedro Rodrigues e com Mauro Costa, André Cabral, Joel Branco, Oceano Cruz e Margarida Vila-Nova no elenco, "Fogo-Fátuo" é exibido esta sexta-feira, 16 de setembro, às 21h00, na sessão de abertura do Queer Lisboa 26 no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.