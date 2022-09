Raphi é jovem, andrógina e um tanto ingénua. Da sua França natal, muda-se para Barcelona, ​onde, após ser diagnosticada com disforia de género, inicia uma árdua jornada de transição de género e de descoberta da sua verdadeira identidade.

Realizado por Adrián Silvestre, "Mi Vacío y Yo" é exibido esta quinta-feira, 22 de setembro, às 22h00, no Cinema São Jorge, no âmbito da secção da Competição Longas-Metragens. Repete no dia seguinte às 16h00 no mesmo cinema.

Site oficial com mais informações sobre a programação.