Na província de Brandeburgo, Markus está dividido entre o amor pelas suas avós que precisam de cuidados - uma delas sofre de demência - e o seu desejo de autodeterminação urbana, em Berlim.

Na maioria das vezes, sozinho com as suas preocupações, ele sonha com uma multidão de demónios deslumbrantes que agem como esboços de uma família eletiva na cidade. Quando o técnico vietnamita Duc entra na sua vida, as coisas ficam mais complicadas: Markus tem de decidir se deve ficar ou partir.

Assinado por Johannes Maria Schmit, "Neubau" é exibido esta terça-feira, 22 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge. Repete na quinta-feira (24) às 19h00, no mesmo cinema.