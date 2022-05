Rachel Zegler vai ser Lucy Gray Baird, a protagonista feminina de "A Balada dos Pássaros e das Serpentes", o próximo capítulo da saga "Os Jogos da Fome", que chegará aos cinemas a 17 de novembro de 2023.

Escolhida após se submeter a testes, este é o mais recente papel cobiçado em Hollywood conquistado pela atriz de 21 anos, que não podia ter tido uma melhor estreia no cinema: em 2019, foi escolhida por Steven Spielberg entre 30 mil candidatas para ser Maria na nova versão de "West Side Story".

Mais dois projetos surgiram ainda antes do musical chegar aos cinemas em dezembro de 2021 por causa da pandemia: "Shazam! Fury of the Gods" e a papel de Branca de Neve na nova versão em imagem real do clássico da Disney, ao lado de Gal Gadot como a Rainha Má.

No comunicado na terça-feira que costuma acompanhar estes anúncios oficiais, o realizador Francis Lawrence, o mesmo que dirigiu Jennifer Lawrence em três dos filmes ("Em Chamas" e "A Revolta: Partes 1 e 2"), desfez-se em elogios: “Como toda a gente, vi Rachel Zegler pela primeira vez em 'West Side Story' e, como toda a gente, sabia que estava a ver uma estrela que conquistaria o ecrã durante uma geração. Lucy Gray é uma combinação perfeita para ela como atriz: a personagem é ousada, independente e desafiadora, mas também vulnerável, emocional e afetuosa. A Rachel tornará esta personagem inesquecível".

O projeto é a adaptação do livro que Suzanne Collins publicou em 2020 (em Portugal lançado pela Editorial Presença) e a história decorre 64 anos antes de "Os Jogos da Fome", acompanhando a juventude do futuro presidente ditador de Panem, Coriolanus Snow.

Herdeiro de uma poderosa família tradicional que está a viver tempos difíceis, o muito ambicioso Snow vê que o seu futuro passar pelos Jogos, usando o seu carisma e instinto político para vencer os seus colegas na luta por um tributo vencedor. As probabilidades parecem estar contra si quando é escolhido para ser o mentor de Lucy Gray Baird, uma jovem do empobrecido Distrito 12, mas a oportunidade surge quando ela chama a atenção de Panem ao cantar desafiadoramente durante o Festival das Colheitas. No fim, a união de ambos pela sobrevivência irá revelar quem é o pássaro e a serpente.

Tom Blyth em "Billy the Kid"

Para esse papel popularizado por Donald Sutherland nos filmes anteriores foi anunciada há duas semanas a escolha do inglês Tom Blyth, de 27 anos, ainda com escasso currículo profissional: os principais destaques são o filme independente "Scott and Sid" (2018) e a série western "Billy the Kid", do canal por cabo Epix, em que é o protagonista.