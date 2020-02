Com oito nomeações, "Cats" (o "flop felino amplamente ridicularizado") , "Rambo - A Última Batalha" (uma "sequela ensopada de sangue que é uma agressão aos sentidos/insulto à inteligência") e o 12º e supostamente último filme da saga "Madea" (com o ator "Tyler Perry a passear de peruca e vestido") lideram os Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem os piores no cinema, popularmente conhecidos por Razzies.

"O Espectro de Sharon Tate" e "The Fanatic", este inédito nos cinemas portugueses, são os filmes que se juntam a eles na corrida para Pior Filme de 2019.

As nomeações foram reveladas este sábado, véspera da cerimónia dos Óscares.

Uma presença habitual, John Travolta também não foi esquecido e está nomeado pelo citado "The Fanatic" e ainda "Trading Paint", também inédito nos nossos cinemas.