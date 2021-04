Após vários documentários e um elogiado primeiro filme de ficção ("Bella e perduta", de 2015), Pietro Marcello tornou-se conhecido do grande público europeu com "Martin Eden", uma ambiciosa e surpreendente adaptação do romance norte-americano de Jack London.

Deslocando e alterando a narrativa de Oakland para Nápoles e avançando várias décadas do século XX, o filme com Luca Marinelli foi considerado um dos melhores do cinema europeu de 2019.

Posteriormente, o realizador italiano já dirigiu outro documentário ("Per Lucio", sobre o cantor e compositor Lucio Dalla), mas prepara-se para avançar com o seu próximo filme de ficção.

"L’Envol" [O Voo, em tradução literal] é um dos projetos que serão apoiados pela Arte France Cinéma, anunciou a produtora e distribuidora ligada ao Canal Arte esta segunda-feira.

Segundo a curta descrição oficial, Pietro Marcello vai trabalhar pela primeira vez em França numa história romântica à volta da emancipação de uma mulher ao longo de 20 anos, entre 1919 e 1939, uma "época de grandes invenções e grandes sonhos".

A imprensa francesa acrescenta que é uma adaptação livre de "As Velas Escarlates", um romance do escritor russo Alexander Grin (1880-1932).

Os atores Louis Garrel, Raphaël Thierry e Noémie Lvovsky acompanham a estreante Juliette Jouan.

A rodagem começa em agosto, pelo que se deve esperar a chegada a um festival de cinema em 2022.