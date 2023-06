O salto de mota de um penhasco na Noruega em "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" é a cena de ação mais arriscada na carreira de Tom Cruise... até à próxima.

Quando lhe perguntaram sobre qual das cenas de ação da sua estrela mais o assustava, o realizador Christopher McQuarrie deu uma resposta desconcertante.

"Está a chegar. Ainda não a viram", disse ao 'site' IGN durante a antestreia mundial em Roma.

"Isto é, tudo o que fazemos. Em termos deste filme, sem dúvida o salto da mota. Mas continuámos e esforçámo-nos ainda mais na Parte Dois e vai ver. É assustador", avisou aquele que Tom Cruise descreveu no mesmo evento como o seu "irmão criativo".

Apesar deste ser o seu terceiro filme da saga, o realizador continua a assustar-se com "todas" as cenas mais arriscadas.

"São todas péssimas ideias. Agora temos um lema para este filme: 'Esta é uma péssima ideia - quando começamos?' Nunca começa com 'excelente'. Começa com 'Isso é muito imprudente'. É assim que se sabe que se está na direção certa", esclareceu.

McQuarrie não deixou pistas sobre o que está para chegar e nem precisa pois em dezembro de 2022, Tom Cruise apareceu numa aeronave antiga a grande altitude na África do Sul para agradecer aos fãs por apoiarem "Top Gun: Maverick" antes de se virar para o realizador, que lhe diz que têm de avançar com a rodagem da cena e rejeita categoricamente o desafio para saltarem juntos: "Nunca na tua vida".

O VÍDEO.



Em 2021, Tom Cruise disse que a cena do salto da mota na Noruega foi a mais perigosa da carreira e, mais recentemente, revelou que foi filmada assim que começou a rodagem oficial de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um".

“Fazer isto no primeiro dia deu-nos todo o tempo do mundo para entender por que ele [Ethan] estava a fazer o que estava fazer. Se nos sentássemos e tentássemos descobrir estes filmes à moda antiga, nunca os encontraríamos simplesmente porque é uma coisa tão viva e que respira", dizia o realizador num especial publicado no início de junho pela revista Empire.

Em contraste com esta explicação "artística", o próprio Tom Cruise em declarações posteriores revelou uma razão muito mais prática: se a cena corresse mal com a rodagem mais avançada, a produção de 200 milhões de dólares teria de ser interrompida com prejuízos ainda mais elevados, como aconteceu no filme anterior, "Missão: Impossível – Fallout" (2017), quando partiu o tornozelo durante um salto a pé entre edifícios em Londres.

Ficou a lição para a estrela que também é um dos produtores, que falou sobre as vantagens muito práticas de começar um filme logo pela parte mais complicada.

"Bem, sabemos se continuaremos com o filme ou não. Ficamos a saber no primeiro dia!", contou Tom Cruise à Entertainment Tonight.

"Vamos descobrir no primeiro dia o que vai acontecer: continuamos todos ou vamos ter de dar uma grande volta ao argumento?", continuou.

E explicou tudo o que não se vai ver no filme: "Estava a treinar e estava pronto. Tem de se estar no ponto quando se faz uma coisa assim. Foi muito importante, enquanto estávamos a preparar o filme, que fosse realmente a primeira coisa. Não queria deixar cair isto e ir filmar outras coisas e ter o meu pensamento noutro lugar. Todos estavam preparados. Vamos lá despachar isto".

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 13 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO