O futuro da saga "Monstros Fantásticos" continua em suspenso, assumiu o seu realizador.

Desde a estreia em abril de 2022 que não existem notícias sobre um quarto filme, com o estúdio Warner Bros. a dar prioridade ao anúncio de uma série de TV com várias temporadas para a HBO Max que vai reimaginar os livros "Harry Potter" de J.K. Rowling.

"Em relação ao 'Monstros' por agora, está tudo estacionado. Chegámos ao fim do "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" e estamos muito orgulhosos do filme, e depois foi lançado, só precisávamos parar e fazer uma pausa, ir com calma", assumiu David Yates ao podcast da revista britânica Total Film.

"Não falei com a Jo, não falei com o [produtor] David Heyman, não falei com a Warner Bros; estamos apenas a fazer uma pausa. É muito bom porque me permite fazer coisas como [o novo filme 'Pain Hustlers']. Mas tenho a certeza de que, em algum momento, [o protagonista] Newt [Scamander] pode regressar. Quem pode dizer? Não tivemos nenhuma conversa aprofundada”, reforçou.

O futuro da saga ficou sombrio quando perdeu impacto nas bilheteiras de forma abrupta: os 404 milhões de dólares de "Os Segredos de Dumbledore" foram menos de metade do que arrecadou o primeiro em 2016 (814 milhões) e perdem até para o segundo, "Os Crimes de Grindelwald", de 2018, cujos 654 milhões já tinham sido considerados uma desilusão.

Do segundo para o terceiro filme, o estúdio exigiu alterações na história e o argumento acabou por ser escrito por Rowling com Steve Kloves, um veterano dos filmes "Harry Potter", sem que a trajetória se tenha alterado.

Segundo um artigo de abril do ano passado da revista Variety, a aprovação dos dois últimos "Monstros Fantásticos" estava dependente da receção comercial e artística de "Os Segredos de Dumbledore".

Ao contrário de outras grandes produções que tiveram sucesso durante a pandemia, a sequela teve uma receção morna e tornou-se tecnicamente um fracasso de bilheteira, com receitas de apenas 404 milhões de dólares contra um orçamento de 200 milhões (normalmente um grande estúdio precisa que as receitas sejam duas vezes e meia o orçamento para começar a ver o seu investimento rentabilizado pois é preciso incluir as despesas de promoção, a parte das receitas que fica para os cinemas e outras variáveis).

No mesmo podcast, Yates faz a revelação fantástica de que a ideia dos cinco filmes não partiu do estúdio e o plano original era uma trilogia: foi ele que sugeriu a Rowling anunciar o plano de cinco filmes sem que grande parte da equipa criativa soubesse com antecedência.

A Warner Bros. nunca corrigiu essa declaração ou deu sinais de que não fosse esse o plano.