O estúdio de cinema Sony Pictures e a PlayStation Productions preparam-se para levar ao cinema a adaptação do videojogo "Ghost of Tsushima".

A realização foi confiada a Chad Stahelski, um antigo duplo que conseguiu muito sucesso graças aos três filmes "John Wick".

O projeto no mundo dos samurais parece feito à medida do realizador, com códigos de honra, vinganças brutais e combates até à morte: situado no Japão do século XIII, o videojogo acompanha Jim Sakai, o último samurai da ilha Tsushima, durante a primeira invasão Mongol pelas forças de Kothun Khan.

Considerado uma carta de amor ao cinema clássico de samurais, que até pode ser jogado a preto e branco e em japonês com legendas em inglês, como se de um filme de Akira Kurosawa se tratasse, o videojogo foi muito elogiado pela atenção aos detalhes e à estética e visual.

O comunicado da Sony destaca que já foram vendidas 6,5 milhões de unidades desde o seu lançamento em julho de 2020, o mais rápido para um título original para a PlayStation 4.

Nada se sabe sobre o elenco na adaptação ao cinema ou datas de estreia.

Chad Stahelski é um dos profissionais mais ocupados de Hollywood: prepara-se para começar a rodagem de "John Wick 4" com Keanu Reeves e também está a tentar relançar no cinema a saga de culto "Duelo Imortal".