A história do próximo projeto do realizador dos dois "O Fantástico Homem-Aranha" com Andrew Garfield (2012-2014) e do filme de culto "(500) Dias com Summer" (2009) vai passar por Portugal.

O Deadline confirmou que Marc Webb vai fazer o "thriller" sobrenatural "Day Drinker".

A história centra-se na ligação entre um enigmático estranho e um barman em luto pela morte da sua namorada e passará pelas costas de França, Portugal e Espanha.

Outros detalhes estão a ser mantidos em segredo, mas as fontes do Deadline referem que se trata de uma história de “amor, amizade e vingança” e foi escrita por Zach Dean, o mesmo do recente filme de ficção científica "A Guerra do Amanhã" com Chris Pratt.

"Day Drinker" só irá avançar após Marc Webb acabar a produção em Londres de um filme que certamente não irá passar percebido: a versão em imagem real do clássico da animação da Disney "Branca de Neve e os Sete Anões", com Rachel Zegler ("West Side Story") e Gal Gadot.