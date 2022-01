Será que o filme "Eternals (Eternos)" de Chloé Zhao merece realmente estar na última posição do ranking no Universo Cinematográfico Marvel (MCU)?

A pergunta foi colocada nas redes sociais pelo popular 'site' Rotten Tomatoes, onde o filme de Chloé Zhao tem apenas 47% de reações positivas da crítica especializada, desalojando da posição de 'pior' do MCU "Thor: O Mundo das Trevas", de 2012, com 66%, embora a cotação entre os utilizadores registados seja de 78% (o que ainda fica distante da receção que é habitualmente reservada pelo público a outros títulos da Marvel).

Escrevendo sobre uma imagem da partilha na sua sessão de Stories do Instagram, a realizadora vencedora dos Óscares por "Nomadland" incentivou os seus mais de 100 mil seguidores esta segunda-feira a juntarem-se ao debate e tirarem as dúvidas com a chegada do filme ao Disney+.

"Merece...? Juntem-se ao debate divertido ou, se não tiverem a certeza, vejam 'Eternals' no Disney+ a partir de 12 de janeiro, com comentários da diretora e muitos conteúdos especiais", escreveu Chloé Zhao.

Chloé Zhao

Com receitas de mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo durante a pandemia (e visto por quase 173 mil pessoas em Portugal nos cinemas), "Eternals (Eternos") juntou um elenco diversificado com Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.