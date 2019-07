A realizadora Marta Mateus apresenta hoje, pela primeira vez em Madrid, o filme “Farpões Baldios”, na Cineteca, depois de passar por “mais de 60 festivais internacionais, museus e cinematecas de todo o mundo”, anunciou a promotora Portugal Film.

A curta-metragem “Farpões Baldios”, primeiro filme da realizadora, vai ser exibida no âmbito de um programa de colaboração com a Casa de Velázquez, em Madrid, Espanha, onde é bolseira. “Farpões Baldios” estreou-se em 2017, na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes, em França.

O filme será exibido com “O Pão” de Manoel de Oliveira, produzido em 1959.

No final da sessão, Marta Mateus e João Fernandes, diretor adjunto do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, de Madrid, vão reunir-se para um debate público sobre o filme.