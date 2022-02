Channing Tatum desmistificou a imagem dos seus filmes "Magic Mike".

"Essa pode ser a razão pela qual não quis fazer um terceiro, porque tenho que ficar assim”, comentou durante uma entrevista no programa "The Kelly Clarkson Show" após aparecer no ecrã atrás da apresentadora uma fotografia como o 'stripper' Mike Lane no segundo filme, "Magic Mike XXL", de 2015 (a mesma do lado direito da foto nesta notícia).

Anunciado em novembro do ano passado e com rodagem prevista para arrancar em março em Londres e Itália, "Magic Mike’s Last Dance" avança por desejo de Steven Soderbergh, realizador do primeiro filme de 2012, que percebeu que ainda existia uma grande popularidade com o mundo depois de assistir ao espetáculo "Magic Mike Live".

Após Kelly Clarkson perguntar se a reação significava que não mantinha um regime regular de exercício, Channing Tatum esclareceu que o aspeto do seu corpo naqueles filmes está para lá disso: "Mesmo fazendo exercício, é difícil ter aquele tipo de forma. Não é natural".

Em relação ao regime alimentar, o ator nem sequer aceitou a descrição de comer "bem" sugerida pela apresentadora.

"'Bem' nem sequer... aquilo nem sequer é saudável. Tem de se passar fome. Não acredito que seja realmente saudável para uma pessoa ser assim tão magra", explicou.

"Não sei como é que as pessoas que trabalham das nove às cinco conseguem estar em forma. É o meu trabalho a tempo inteiro e mal consigo fazê-lo. Se treinar duas vezes por dia, é preciso comer da forma correta num horário determinado. É uma coisa específica", contou.

Fora do "regime" para "Magic Mike", Channing Tatum esclareceu que deixa o seu peso flutuar cerca de sete quilos porque agora é mais difícil perder o que se ganha: quando era mais jovem, as variações chegavam ao dobro.