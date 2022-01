Ricky Gervais foi cinco vezes o anfitrião da Cerimónia dos Globos de Ouro e cinco vezes arrepiou a elite de Hollywood. Se lhe derem a mesma liberdade, está disponível para fazer o mesmo nos Óscares.

A 11 de janeiro foi confirmado que a 94.ª cerimónia dos maior prémios de cinema terá um anfitrião na noite de 27 de março, depois de três anos de ausência.

O tema começou com uma pergunta sobre qual era a razão para o comediante britânico achar que nunca o deixariam conduzir o evento.

"Bem, poderia ter permissão para ser o anfitrião se fizesse o que me disseram", respondeu durante uma entrevista esta quinta-feira no programa "The View" na ABC (o mesmo canal dos Óscares).

"Mas aí está o problema. A grande coisa sobre os Globos era que eles disseram que podia escrever as minhas próprias piadas, dizer o que quisesse e não ensaiar. E isso é bom demais para um comediante recusar. Acho que os Óscares nunca me permitiram essa liberdade. E com razão! Acho que estariam malucos!", reconheceu.

Mas se lhe dessem as mesmas condições, Ricky Gervais, que se faz pagar milhões pelos seus programas, foi muito claro: "Se dissessem isso, sem dúvida que faria. Faria de graça se eles dissessem que poderia fazer isso".

A resposta encantou as apresentadoras do programa, incluindo Whoopi Goldberg.

"Se estás a falar a sério, sabes que posso falar com algumas pessoas. Tenho conhecimentos", esclareceu a vencedora de um Óscar, ela própria quatro vezes anfitriã da cerimónia, que integra o Conselho de Governadores da Academia.

VEJA O VÍDEO.

