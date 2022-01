Vanessa Kirby é a nova escolha de Ridley Scott para interpretar a imperatriz Josefina ao lado de Joaquin Phoenix como Napoleão Bonaparte em "Kitbag".

A atriz é conhecida pelo papel da Princesa Margarida nas duas primeiras temporadas de "The Crown", os filmes "Missão Impossível" e foi nomeada para a última edição dos Óscares por "Pieces of a Woman", que também lhe valeu o prémio de interpretação no Festival de Veneza.

O acordo ainda está a ser negociado, mas com a rodagem programada para começar a 15 de janeiro na Europa, o realizador de 84 anos não perdeu tempo a substituir Jodie Comer, a atriz de "Killing Eve" e a protagonista feminina de "O Último Duelo", o seu penúltimo filme, que confirmou à revista The Hollywood Reporter que teve de desistir do épico histórico por causa das alterações "irritantes" nos seus compromissos profissionais provocadas pela pandemia.

O muito aguardado reencontro de Ridley Scott com Joaquin Phoenix após "Gladiador" (2000) é um novo "biopic" sobre a vida de Napoleão e o título "Kitbag" é inspirado pelo ditado, "There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag" ["Há um bastão de general escondido na mochila de cada soldado", em tradução livre].

O projeto para a Apple é descrito como um olhar pessoal e original sobre as origens humildes de Napoleão e a sua ascensão brutal até se tornar imperador, vista através da relação obsessiva e instável com a sua esposa e verdadeiro amor Josefina, recriando ainda as famosas batalhas que o confirmaram como um extraordinário e visionário líder militar.