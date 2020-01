Ted Sarandos, o responsável máximo da Netflix, revelou que "O Irlandês" foi visto por mais de 26 milhões de contas durante a primeira semana na plataforma (a medição é feita desde que seja visto 70% do filme ou série).

Após três semanas em alguns cinemas, o "thriller" com Robert DeNiro, Al Pacino e Joe Pesci fez a estreia na plataforma a 27 de novembro.

Trata-se de uma épica saga sobre o crime organizado nos Estados Unidos do pós-guerra contada através da personagem de Frank Sheeran, veterano da Segunda Guerra Mundial convertido em assassino a soldo da Máfia, que trabalhou juntamente com algumas das mais notórias figuras do século XX.

Já a comédia romântica "Holiday in the Wild" foi lançada a 1 de novembro e junta Rob Lowe com Kristin Davis, uma das estrelas da série "Sexo e a Cidade".

Conta a história de Kate (Davis), uma típica nova iorquina que decide organizar uma segunda lua de mel com o marido após o filho de ambos ir para a universidade. Quando o marido prefere subitamente acabar com o casamento, ela acaba por ir sozinha para um safari em África e ajuda o seu guia (Lowe) a salvar um bebé elefante órfão. Apesar de estar longe dos luxos de Nova Iorque, Kate apaixona-se pelo que a rodeia em África e descobre que isso pode incluir o homem com quem está a partilhar a viagem.