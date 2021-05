Robert De Niro regressou a Nova Iorque após sofrer um acidente quando estava a trabalhar no novo filme de Martin Scorsese.

A imprensa especializada americana diz que o ator lesionou uma perna durante o seu tempo livre após ter concluído as suas cenas em "Killers of the Flower Moon".

Segundo o TMZ, que avançou com a notícia em primeira mão, a seriedade da situação não é conhecida mas De Niro viajou na quinta-feira à noite e tenciona visitar hoje um médico.

Uma fonte ligada ao ator disse que a rodagem não será afetada porque já estava previsto ele fazer uma pausa durante algumas semanas, mas a produção deu hoje o dia de folga à equipa por causa do ferimento.

Na segunda-feira, o jornal local divulgou uma imagem onde se via De Niro já a trabalhar em Fairfax, no estado americano do Oklahoma.

Cruzamento entre "thriller" e western (o primeiro na carreira com quase 50 anos do cineasta), "Killers of the Flower Moon" é uma produção da Apple baseada na história verídica do que aconteceu à nação índia Osage no Estado do Oklahoma, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 nos EUA após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI e que ficou popularmente conhecido por "Reino do Terror".

O que se descobriu foi uma assustadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da história do país: oficialmente, foram 20 vítimas, mas suspeita-se que o número tenha chegado às centenas.

Jesse Plemons será um investigador do FBI, enquanto Leonardo DiCaprio interpretará o sobrinho de um poderoso rancheiro (De Niro), que casou com uma mulher da nação Índia Osage (papel de Lily Gladstone).

A rodagem começou em abril e irá durar vários meses, juntando Scorsese pela primeira vez com os seus atores de eleição: os três têm muita história entre si, mas nunca ao mesmo tempo no cinema.