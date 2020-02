São as primeira imagens de Robert Pattison oficiais como o novo Cavaleiro das Trevas.

O realizador Matt Reeves partilhou um teste de câmara com o ator para "The Batman", já com o fato de super-herói, valorizado pela atmosfera criada pelo diretor de fotografia Greig Fraser e a banda sonora de Michael Giacchino.

As imagens tiveram um efeito sísmico nas redes sociais, com uma adesão maioritariamente positiva.

Em rodagem desde janeiro em Londres e com estreia prevista para para 24 de junho de 2021 (cinemas portugueses), "The Batman" será o primeiro filme de uma nova trilogia com o super-herói como protagonista desde a de Christopher Nolan com Christian Bale.

A enfrentar Pattison estarão Colin Farrell como Oswald Cobblepot (também conhecido como o Pinguim), Paul Dano como o Enigma e Zoe Kravitz como a Catwoman.

No elenco estão confirmados Andy Serkis (o mordomo Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (comissário Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Wasserman) e Jayme Lawson (no segundo filme da carreira).

Matt Reeves define o projeto como uma história "muito pessoal" e "específica" sobre o herói.