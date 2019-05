O primeiro tem 33 anos e tem andado pelo cinema independente após ter sido Edward Cullen na saga "Twilight", e também será o protagonista do próximo filme de Christopher Nolan, que é do mesmo estúdio de "The Batman".

Já Nicholas Hoult, com 29, tornou-se uma revelação com "Era Uma vez Um Rapaz" e tem conjugado filmes alternativos com o papel de Hank McCoy/Beast nos filmes "X-Men", mas também entrou em "Mad Max: Estrada da Fúria" para a Warner.

Ambos são britânicos, tal como Christian Bale, que tinha 30 quando foi escolhido para "Batman - O Início", de Christopher Nolan.

O novo filme será "The Batman" e vai focar-se num milionário Bruce Wayne mais jovem.

Após Ben Affleck desistir de ser o realizador e argumentista por achar que não era a escolha certa para esta versão específica, bem como da própria personagem, o projeto passou para Matt Reeves, que fez "Nome de Código: Cloverfield", "Planeta dos Macacos: A Revolta" e "Planeta dos Macacos: A Guerra".

Com rodagem prevista para o final de 2019 ou início de 2020, e chegada ao cinema marcada para 25 de junho de 2021, será o primeiro filme centrado no personagem desde "O Cavaleiro das Trevas Renasce", o último da trilogia de Nolan, que é de 2012.