Para surpresa de absolutamente ninguém, "The Batman 2" vai mesmo acontecer.

O estúdio Warner Bros. anunciou oficialmente a sequela para os cinemas, com o regresso de Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas e Matt Reeves como realizador esta terça-feira durante a convenção CinemaCon em Las Vegas, o evento dos proprietários das salas de cinema que atrai anualmente os executivos de Hollywood e apresenta antecipações exclusivas e estrelas da meca do cinema.

Na história mais recente, o homem-morcego na perseguição do vilão Enigma (Paul Dano), ao mesmo tempo em que o herói luta contra o crime, a corrupção e os seus próprios demónios. O elenco inclui ainda Zoe Kravitz, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.

Lançado nos cinemas no início de março e disponível 45 dias depois na HBO Max, assinalando a mudança de paradigma provocado pela pandemia , "The Batman" é um sucesso de bilheteira, com mais de 760 milhões de dólares a nível mundial. A plataforma de streaming também irá avançar com um 'spinoff' baseado na personagem do Penguin (Farrell).

TRAILER.